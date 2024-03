Birigui e Chizoba são destaques da temporada regular na França

Os brasileiros seguem marcando seus nomes na Liga Francesa de Voleibol. A atual edição da principal competição da modalidade do país que vai sediar os próximos Jogos Olímpicos chegou a sua fase decisiva com o início dos playoffs. O começo dos jogos eliminatórios também marcou o fim da temporada regular. Nela, Victor Birigui e Chizoba entraram para a seleção do campeonato.

O novato

Victor Birigui faz sua temporada de estreia na França e já um dos destaques do Chaumont. O ex-ponteiro do Sesi reforça a presença brasileira entre os melhores do torneio. "Para mim, foi muito bom receber esse reconhecimento. Era algo que eu não esperava, mesmo fazendo uma excelente campanha. Acredito que o diferencial foi a minha mentalidade e o meu jeito de treinar. Estou desde o primeiro dia com muito foco em desenvolver meu voleibol", afirmou Birigui.