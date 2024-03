Atlético-MG x Flamengo - Brasileirão Feminino: onde assistir

Briga na parte de baixo da tabela! Atlético-MG e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira (29), às 18h, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Além disso, o duelo acontece no Estádio Municipal Castor Cifuentes, em Nova Lima-MG, e você pode assistir ao vivo pela TV Galo, canal do YouTube do Atlético-MG.

Situação complicada para Atlético e Flamengo

Com um frustante no Brasileirão Feminino, as As Vingadoras do Galo chegam para o confronto na última colocação, com 0 pontos conquistados. A equipe mineira acumula três derrotas em três partidas disputas, para o Fluminense, por 3 a 0, Santos (3 a 1) e Red Bull Bragantino (2 a 1). O ataque do Atlético Mineiro preocupa bastante, já que apenas a atacante Anny Marabá marcou até agora pelo Galo no Brasileiro.

O Flamengo, do mesmo modo, não faz boa campanha no campeonato. As Meninas da Gávea são vice-lanterna do Brasileirão, com três derrotas contra Palmeiras, por 3 a 2, Cruzeiro, por 2 a 1, e para o líder Corinthians, por 3 a 2. Assim, o time carioca mostra que o ataque está funcionando, mas - ao mesmo tempo - a defesa aparenta ser o ponto fraco do tima, com 8 gols sofridos.