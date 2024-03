Regional Sudeste 2 define último semifinalista nesta quinta

O Campeonato Regional Sudeste 2 de goalball chega à última rodada da fase classificatória, nesta quinta-feira (28) com praticamente todos os semifinalistas definidos. Após o encerramento da jornada desta quarta-feira (27), restou apenas uma vaga em disputa no naipe masculino.

O principal destaque para a última rodada é o confronto entre o Instituto Athlon e Santos. Apesar de estar na zona de classificação, a equipe de São José dos Campos encara o líder do grupo e, dependendo dos resultados do IFP (Instituto Fortalecendo Pessoas), poderá ver sua "filial" ultrapassá-lo na tabela. Confira ela completa aqui. As duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais. Destaque para o torneio feminino, que nesta quinta, terá dois confrontos diretos pela liderança das respectivas chaves. O Sesi encara o Insep no grupo A, enquanto Athlon joga com Santos pelo grupo B. Dessa forma, o resultado vai determinar os cruzamentos nas semifinais. As disputas por medalhas estão agendadas para sábado (30). O Regional Sudeste 2 de Goalball reúne 95 atletas no CT Paralímpico, em São Paulo. É o primeiro dos cinco torneios regionais da modalidade previstos para esta temporada. Além disso, concede aos melhores colocados, que já não estejam previamente classificados para alguma das duas divisões nacionais, vaga no Campeonato Brasileiro Série B 2024. Na chave masculina, Sesi, Santos e Athlon já estão na Série A. Na feminina, além do trio, o Insep também se garantiu no principal campeonato nacional.