Alison dos Santos pode correr revezamento 4x400m em Paris-2024

Alison dos Santos, o Piu, vai dar a largada para a temporada olímpica neste sábado (30), quando participa do Pepsi Flórida Relays, em Gainesville, na Flórida. Na cidade norte-americana, o brasileiro faz sua estreia em 2024 disputando os 400m com barreiras e revezamento 4x400m. Ambas as provas estão na sua mira para os Jogos de Paris-2024.

"O foco é o 400m com barreiras e, se a equipe se classificar para os Jogos Olímpicos no revezamento 4x400m e chegar à final em Paris, ele também estará à disposição", disse o seu treinador Felipe de Siqueira. "O Alison ainda está em fase de preparação, estamos fazendo um período longo, mas necessário. Vamos iniciar com meetings aqui nos EUA para ir avaliando o treinamento e buscar ritmo de competição", completou.

Nos 400m rasos, o Brasil já possui três atletas com índice olímpico. Piu foi o primeiro a alcançar a marca no Mundial de Atletismo do ano passado, quando fez 44s73. No Campeonato Sul-Americano, Lucas Carvalho correu para 44s79 e também alcançou a façanha. Neste ano, Matheus Lima se tornou o terceiro ao completar a distância em 44s52 em um torneio da Federação Paulista.