Osasco vence em casa e sai na frente nas quartas da Superliga

Primeiro passo! No Ginásio Municipal José Liberatti, na Grande São Paulo, o Osasco fez o dever de casa e derrotou o Pinheiros pelo placar de 3 a 0 (25/16, 26/24 e 25/21), em confronto válido pelo primeiro jogo da fase de quartas de final da Superliga Feminina. Agora, a equipe poderá definir sua classificação em caso de mais uma vitória na próxima partida.

A principal destaque do Osasco no duelo foi a central estadunidense Brionne Butler, que, inclusive, recebeu o prêmio de melhor jogadora em quadra. Ambos os times retornam ao torneio no próximo sábado (30), às 21h30, no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo-SP. Caso o Pinheiros consiga vencer em casa, o terceiro e decisivo confronto ocorrerá novamente no José Liberatti, em

Vitória tranquila no José Liberatti

Após algumas trocas de liderança no início da partida, o Osasco emplacou uma boa sequência de ataques e colocou cinco pontos de vantagem. Com muitos erros de ataque e sem conseguir se encontrar no confronto, o Pinheiros não obteve sucesso em se aproximar da liderança do placar e viu o adversário fechar o primeiro set em 25 a 16.