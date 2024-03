Marcelo Melo perde dois tie-breaks e se despede de Miami

Marcelo Melo e o francês Edouard Roger-Vasselin se despediram do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira (27), a dupla franco-brasileira entrou em quadra para a disputa das quartas de final contra a parceria do norte-americano Austin Krajicek e do croata Ivan Dodig. Em um duelo equilibrado com apenas uma quebra para cada lado, Melo e Roger-Vasselin acabaram superados em dois tie-breaks: 7/6[1] e 7/6[4].

A parceria de Krajicek e Dodig entrou como cabeça de chave 2 da disputa de duplas no Masters 1000 de Miami. Nas rodadas anteriores, Melo e Roger-Vasselin haviam derrotados Santiago Gonzalez (MEX)/Neal Skupski (GRB) e Ben Shelton (EUA)/Cristpher Eubanks (EUA).

Apesar da eliminação, Marcelo Melo somou 200 pontos com a campanha feita em Miami. O mineiro, que já conquistou o torneio em 2017, entrou nesta edição do torneio como número 51 do ranking de especialistas da ATP. Na próxima atualização da lista, ele pode aparecer em 49º lugar, quatro posições abaixo de Rafael Matos, melhor duplista brasileiro atualmente. Vale destacar que Melo já ocupou o topo do ranking.