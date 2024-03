Gui Santos marca três pontos em vitória do Warriors na NBA

O brasileiro Gui Santos entrou mais uma vez em quadra pelo Golden State Warriors na NBA. Na noite desta quarta-feira (27), ele contribuiu para a vitória da equipe californiana sobre o Orlando Magic, que terminou no placar de 101 a 93. Anteriormente, na terça, Gui já havia anotado cinco pontos no triunfo sobre o Miami Heat.

Ao todo, Gui Santos terminou com uma bola de três pontos anotada, com assistência do armador Stephen Curry (confira o vídeo abaixo). Além disso, ele também tentou mais um arremesso de fora e cometeu uma falta em apenas seis minutos jogados. O destaque do Warriors foi o canadense Andrew Wiggins, autor de 23 pontos, seis rebotes, dois tocos e uma assistência. Já do lado do Magic, o principal jogador foi Cole Anthony, que marcou 26 pontos, sete rebotes e quatro assistências.

https://twitter.com/warriors_bra/status/1773147443875422216