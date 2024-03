Minas Tênis Clube x Pinheiros - NBB: saiba onde assistir ao vivo

Rodadas finais da NBB! Minas e Pinheiros se enfrentam pela temporada regular do Novo Basquete Brasil, uma disputa que vale vaga no G4 para o time mineiro. A partida é válida pela 22ª rodada do segundo turno, e ocorrerá nesta quarta-feira (27), às 19h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Além disso, vo duelo terá transmissão ao vivo no YouTube Itatiaia Esporte, YouTube do NBB e do NBB BasquetPass.

Na briga pelo G4

A vitória sobre o São José por 73 a 56, na segunda-feira (25), interrompeu a sequência negativa de duas derrotas seguidas do Minas Tênis Clube. Assim, a equipe mineira volta a terceira colocação da primeira fase do NBB, com 23 vitórias e 8 derrotas.

Neste momento, a diferença para o Vasco, quarto colocado, é de apenas 2 pontos. No entanto, a equipe cruzmaltina tem dois jogos a menos, e pode alcançar o Minas. Por isso, o time mineiro chega com disposição para o jogo desta quarta-feira. Isto porque terminar a temporada regular entre os quatro melhores lhe colocaria direto nas quartas de final dos playoffs.