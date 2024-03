Meligeni e Matheus Pucinelli vão às oitavas de São Léo Open

O segundo dia do São Léo Open, torneio do ATP Challenger Tour em São Leopoldo-RS, aconteceu nesta terça-feira (26). Até o momento de hoje, três brasileiros entraram em ação pelo torneio de simples. Felipe Meligeni e Matheus Pucinelli venceram seus confrontos para avançar às oitavas de final, enquanto Daniel Dutra perdeu sua partida e ficou pelo caminho no torneio.

Os jogos

Felipe Meligeni encarou o japonês Kaichi Uchida e venceu por 2 a 1. Com um primeiro set bastante acirrado, e sem quebras de saque, o brasileiro precisou virar um 4 a 1 para definir a vitória no tie-break por 9 a 7. Na sequência, Meligeni sofreu duas quebras de saque e perdeu o set por 6 a 2. Por fim, Meligeni recuperou o bom desempenho e fechou a partida com um set dominante em 6 a 3. Para a próxima fase, as oitavas de final, o confronto será contra outro brasileiro, o Mateus Alves.

No outro duelo, Matheus Pucinelli voltou a enfrentar Geoffrey Blancaneaux e, assim como no Challenger de Assunção, o brasileiro também venceu o francês - desta vez, por 2 a 0. O brasileiro dominou a partida e conseguiu anotar um 6-3 e 6-2 para vencer a partida. Agora, Pucinelli enfrenta o boliviano Juan Carlos Prado, valendo vaga para as quartas de final.