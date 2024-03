Hugo Calderano no WTT Champions Incheon: onde assistir ao vivo

Hugo Calderano estará em ação pelo WTT Champions Incheon, na Coreia do Sul, nesta terça-feira (26), às 23h35, no horário de Brasília-DF. E o lugar do torneio traz boas recordações, pois foi na cidade sul-coreana que o atleta do tênis de mesa ganhou a medalha de bronze no ITTF World Tour Grand Finals, em 2018. O brasileiro está como 6º cabeça de chave do evento e estreia contra o japonês Shunsuke Togami, 25º do ranking mundial. O serviço de streaming Star+ exibe os jogos da competição para o Brasil.

Os confrontos serão realizados na na Arena Inspire. Se passar pelo primeiro adversário, Hugo Calderano avança para a segunda rodada. Sendo assim, ele aguardará o vitorioso do confronto entre Kao Cheng-Jui, de Taiwan, 31º, e o francês Alexis Lebrun, 22º, que foi campeão do campeonato francês no último domingo (24). O jogo do melhor mesatenista brasileiro do ranking mundial, oitavo colocado no momento, será o primeiro do naipe masculino no torneio. O WTT Champions Incheon acontecerá entre os dias 26 e 31 de março.

Quem participa do WTT Champions Inchoen?

O Champions Inchoen será o primeiro evento do WTT na Coreia do Sul e reúne a elite do circuito mundial de tênis de mesa. Portanto, estarão na disputa os 30 melhores do ranking mundial e dois convidados, um pelo país anfitrião e outro pela WTT. Além de Hugo Calderano, estão entre os inscritos os chineses Fan Zhendong, Liang Jingkun e Ma Long, nesta ordem, cabeças de chave 1, 2 e 3, o medalhista olímpico por equipes Tomokazu Harimoto, do Japão, e o francês Felix Lebrun, melhor europeu da atualidade.