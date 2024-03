Brasil bate Portugal e pega Espanha na semifinal do Pré-Paralímpico

Brasil pega a Espanha na semifinal

Adversária do Brasil nas semifinais, a Espanha ficou em segundo lugar do Grupo A do Pré-Paralímpico de bocha. Na estreia, a equipe espanhola perdeu para a Coreia do Sul por 4 a 3, mas depois se recuperou ao vencer por 6 a 3 a Grã-Bretanha. Na terceira partida, derrota para a Alemanha por 4 a 2, mas com os 6 a 3 diante do México na última rodada, garantiu sua classificação.

A Coreia do Sul avançou em primeiro lugar do Grupo A e vai enfrentar a Malásia nas semifinais do Pré-Paralímpico de bocha, enquanto a Espanha terminou com a mesma campanha do México, duas vitórias e duas derrotas. A classificação espanhola, entretanto, foi definida no confronto direito, já que a equipe derrotou os mexicanos na última rodada. Grã Bretanha e Alemanha dividiram o quarto lugar com uma vitória e três derrotas cada.