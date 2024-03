Minas bate São José e volta a vencer no NBB

A noite desta segunda-feira (25) teve quatro partidas do Novo Basquete Brasil (NBB). Destaque para a vitória do Minas, terceiro colocado da competição, sobre o São José por 73 a 56. A equipe de Belo Horizonte havia perdido nas últimas duas rodadas, mas voltou a vencer, chegando a 23 triunfos em 31 jogos na temporada.

O ala-pivô Rafa Mineiro foi o destaque do Minas na partida. Ele foi o maior pontuador do time com 15 pontos, seguido por Chuzito, com 12. "Acho que hoje foi uma virada de chave. Nós conseguimos defender bem. O ataque nosso sempre flui, então é voltar a cabeça para o que a gente fez hoje muito bem para que nesses próximos jogos possamos repetir e sair com umas boas vitórias e, assim, permanecermos no terceiro lugar, que vai ser muito importante nos playoffs", avaliou Rafa Mineiro após o jogo.