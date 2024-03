Bia Ferreira vai lutar pelo título mundial no dia 27 de abril

Bia Ferreira quer fazer história em 2024! A brasileira pode ser a primeira pugilista a conquistar o título mundial no boxe profissional e ganhar a medalha olímpica no mesmo ano. O primeiro objetivo já tem data para acontecer. Ela vai enfrentar a argentina Yanina Del Carmen Lescano no dia 27 de abril, no Centro de Exposições de Liverpool, na Inglaterra.

A baiana, que já é bicampeã do mundo no boxe olímpico, vai disputar o cinturão da categoria 135 lbs (61,235kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF). O título ficou vago depois que a irlandesa Katie Taylor, então campeã, mudou de categoria. Assim, Bia Ferreira tentou desafiar a inglesa Caroline Dubois, líder do ranking da categoria, pelo título. Como já tinha uma luta marcada, a atleta recusou a disputa, assim como sua compatriota Rhiannon Dixon, que preferiu disputar o título da Organização Mundial de Boxe (WBO) diante de Karen Carbajal, em luta que acontece no próximo dia 13 em Manchester. A próxima na fila foi a sérvia Jelena Janicijevic, que já enfrentou Bia Ferreira quatro vezes no boxe olímpico. O período de negociação de 30 dias para a luta pelo título exigida pela IBF terminou com a atleta do leste europeu removida da disputa por razões não reveladas. Lescano, que tem um cartel de 17 lutas e 14 vitórias, sendo quatro por nocaute, foi então convocado para entrar em negociações para a lutar e imediatamente abraçou a oportunidade.