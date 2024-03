Lucas Rabelo e Sofia Godoy são os campeões do STU

Skate Park Feminino

Com uma final muito disputada, Sofia Godoy, uma das mais novas do skate park, venceu a segunda etapa do STU National, em Criciúma, Santa Catarina. Na segunda volta da primeira bateria, a skatista conquistou a nota 80.80, com isso já foi para a liderança e permaneceu até o final da terceira bateria, e se consagrou a campeã da tarde deste domingo (24). O segundo lugar ficou com Fernanda Tonissi que finalizou com 80.18 pontos. Por fim, para completar o pódio, Isadora Pacheco conseguiu a pontuação de 80.00.

Além das medalhistas, também participaram da competição as skatistas Victoria Bassi, Lua Vicente e Dora Varella. No geral, as atletas tiveram boas notas, e essa foi uma das finais mais disputadas do STU National.

"Nossa, essa final foi uma coisa muito linda de assistir e muito mais de participar. As meninas estavam andando demais, cada volta era incrível!" falou a Sofia Godoy.

A próxima disputa do STU National começa dia 13 de abril em Porto Alegre.