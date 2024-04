Vôlei Renata leva a modalidade para quase 10 mil crianças

Buscando o inédito título da Superliga neste domingo (28), diante do Sesi Bauru, o Vôlei Renata já tem motivos suficientes para se orgulhar - e não estamos falando de dentro de quadra. Trata-se das quase 10 mil crianças atendidas pelos projetos sociais do time, que promove clínicas, campeonatos e a introdução à modalidade com a prática do mini vôlei.

A estrutura da equipe principal também é oferecida aos garotos, que usufruem de interações com os atletas profissionais. Além da convivência com o embaixador da equipe, Maurício, bicampeão olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos de Barcelona-1992 e Atenas-2004.

"Este projeto vencedor que é o Vôlei Renata conta com três pilares fundamentais para o seu sucesso. O primeiro é a equipe profissional, com jogadores e comissão técnica competitivos e de extrema qualidade. O segundo é a base, que não só forma atletas, mas também cidadãos para a sociedade. E o terceiro, tão importante quanto os demais, são os projetos sociais, que engrandecem essa instituição e pavimentam o caminho do esporte para o nosso futuro". Destaca Nando Ferreira, CEO da ESM Sports Business, gestora do Vôlei Renata.