Marta marca golaço e salva Orlando Pride de derrota na NWSL

O relógio marcava 42 minutos do segundo tempo e o Orlando Pride perdia por 1 a 0 para o Angel City pela segunda rodada da NWSL. Foi quando Angelina cobrou escanteio e encontrou Marta livre dentro da área. Com muita categoria, a camisa 10 bateu de primeira de perna esquerda, acertou o canto direito da goleira Angelina Anderson para marcar um golaço e impedir a derrota de sua equipe. Veja o vídeo. Foi o primeiro gol de Marta na temporada e o 32º dela com a camisa do Orlando Pride. A brasileira, entretanto, não marcava com a bola rolando desde 11 de setembro de 2021. Além de ter perdido a temporada 2022 por lesão, os cinco gols dela pela equipe no ano passado foram de pênalti. Quatro brasileiras Além de Angelina e Marta, o Orlando Pride conta em seu elenco com Adriana, que foi titular e jogou todo o jogo, e com a volante Luana Bertolucci, que entrou no segundo tempo. Foi o segundo empate em dois jogos disputados pela equipe na NWSL. Na estreia, o time ficou no 2 a 2 diante do Racing Louisville. Na próxima rodada, o Orlando Pride enfrenta, sexta-feira, dia 29 de março, o Chicaco Red Star. A equipe de Marta, Angelina, Luana e Adriana busca sua primeira vitória na temporada 2024 da NWSL.