São Paulo faz 8 no Avaí Kindermann no Brasileiro Feminino Sub-20

Não é sempre que goleadas tão volumosas como a que ocorreu na tarde desta sexta-feira (22) são vistas por aí. No estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul (SC), o São Paulo aplicou 8 a 1 no Avaí Kindermann, time mandante. Essa foi uma das três partidas do dia no Campeonato Brasileiro feminino sub-20, que teve também vitória do Internacional sob o Corinthians. Além disso, América-MG e Ferroviária ficaram empatados.

No primeiro jogo do dia, o América-MG empatou com a Ferroviária, na Arena Morro das Pedras, em Belo Horizonte (MG). Fogaça abriu o placar para as visitantes aos 36 minutos do primeiro tempo. No entanto, o Coelho foi buscar a igualdade com Daisinha, logo aos 3 minutos da etapa complementar. Dessa forma, o América-MG está em quarto no Grupo A, com quatro pontos. Já a Ferroviária está em terceiro do grupo B, com sete pontos. Vale lembrar que os dois primeiros de cada um dos quatro grupos avançam para a próxima fase.