Rodada final define jogos das quartas da Superliga Feminina

Um Super Sexta para o voleifã acompanhar os últimos jogos da primeira fase da Superliga Feminina de vôlei. Com todos os jogos acontecendo simultaneamente, a rodada teve vitória do Gerdau Minas no Clássico Pão de Queijo. Pinheiros e Barueri ficaram com as últimas vagas no G8. Já na ponta de baixo da tabela, o Bluvôlei caiu para a Superliga B.

Nos playoffs, o chaveamento é definido com as posições da primeira fase. O líder Sesc Flamengo irá encarar o Barueri, que terminou na oitava posição. Osasco irá jogar contra o Pinheiros, enquanto o Minas enfrenta o Fluminense. Por fim, vem o duelo entre quarto e quinto colocados: Praia e Sesi Bauru. As partidas acontecem no sistema melhor de três. Os times que ficaram do quinto ao oitavo lugar fazem o primeiro jogo em casa, enquanto os clubes do G4 fazem as outras duas partidas diante de sua torcida. Clássico Pão de Queijo Um dos jogos mais esperados da noite era o clássico mineiro entre Dentil Praia Clube e Gerdau Minas, valendo a terceira colocação na primeira fase da Superliga. O time de Belo Horizonte levou a melhor na partida e venceu por 3 a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/xx. O primeiro set foi equilibrado, com o Minas vencendo na reta final. No set seguinte, o Praia liderou o placar a maior parte do tempo, mas as adversárias conseguiram a virada. No terceiro, o Minas dominou desde o início para confirmar a vitória.