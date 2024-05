Perto de sair, Cássio revê rival que motivou desabafo antes da reserva

Estou indo até em psicólogo, psiquiatra, está fod*. Difícil, tenho apanhado que nem um cachorro. Não me eximo de falha, hoje levei gol defensável, mas estou pagando a conta há muito tempo. Meus números não são ruins. (...) Errei em alguns gols? Errei, sim, mas parece que tudo de errado no Corinthians é minha culpa. Se eu sou o culpado, de repente é melhor eu sair e seguir meu caminho. Cássio, após o jogo contra o Argentinos Juniors

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Cássio, goleiro do Corinthians, no aquecimento do jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/Agif

Ele foi para a reserva desde então e não voltou mais a campo. Carlos Miguel aproveitou a oportunidade e assumiu o posto debaixo das traves, enquanto o camisa 12 foi para o banco. Com o novo titular no gol, o Corinthians emendou uma sequência de quatro jogos de invencibilidade até ser derrotado pelo Flamengo no último sábado (11), com falha de Carlos Miguel no primeiro gol dos cariocas.

Cássio entrou na mira do Cruzeiro e está perto de se despedir do clube do Parque São Jorge, que tenta segurá-lo. De acordo com apuração de Samir Carvalho, colunista do UOL, o ídolo alvinegro se acertou com o time mineiro e busca sua rescisão contratual. O Corinthians tenta renovar com o goleiro de 36 anos, mas pode ver o ídolo sair após 14 anos.

Em meio a isso, o Corinthians revê o Argentinos Juniors buscando a classificação na Sul-Americana. A equipe comandada por António Oliveira se garante pelo menos nos playoffs das oitavas se vencer o duelo na Neo Química Arena.