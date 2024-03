De virada, Corinthians vence América no Brasileirão Feminino

O Corinthians segue na liderança do Brasileirão Feminino - Série A1. As Brabas do timão saíram atrás no placar, mas ganharam do América-MG por 4 a 1 na noite desta quinta-feira (21) no Parque São Jorge. Com o resultado, a equipe comandada por Lucas Piccinato é a única que venceu nas duas primeiras rodadas da competição.

O América-MG abriu o placar logo no primeiro lance da partida. Após uma roubada de bola, Gadu arrancou pelo lado direito do ataque e mandou um chute cruzado, sem dar chance para a goleira corinthiana. Mas logo na sequência, o Corinthians empatou. Duda Sampaio mandou um belo chute da meia-lua para fazer o primeiro gol das Brabas na partida. As alvinegras conseguiram a virada ainda no primeiro tempo. Duda fez um lançamento na área e Yaya completou a jogada, anotando o segundo gol do Corinthians.

No segundo tempo, o Corinthians ampliou a vantagem. Depois de uma cobrança de escanteio, Mariza finalizou de primeira para fazer o terceiro. E o quarto gol também veio da bola parada em mais um tiro de canto. Dessa vez, foi a zagueira Tarciane que fez de cabeça o último da goleada das Brabas do Timão.