Bia Haddad vence de virada e vai aos 16 avos de final em Miami

Já no segundo set, Bia abriu confirmando dois saques e quebrando a adversária no quarto game. Depois, a partida foi paralisada durante quase 15 minutos, por conta da chuva que caiu em Miami. Mesmo com a pausa, a tenista paulista seguiu acelerando as bolas e abriu 4 a 1 no marcador. Haddad venceu mais duas parciais e deixou tudo igual com um 6/1.

No set decisivo, Bia Haddad e Diane começaram a disputa de forma muito equilibrada, triunfando nos três primeiros serviços cada uma. Porém, na sequência, a brasileira anotou um break, assumindo a liderança do placar. No fim, ela continuou descendo o braço e sacramentou sua vitória com uma parcial de 6/4.