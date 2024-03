Franca vence e toma liderança no NBB com a derrota do Flamengo

Logo após o Jogo das Estrelas, o NBB retornou com dois jogos tão importantes que alteraram a ponta da tabela. Nesta terça-feira (19), dois embates entre times do interior de São Paulo contra dois cariocas e os mandantes saíram vitoriosos. Assim, o Bauru Basket superou o Flamengo nos minutos finais e venceu por 74 a 72, justificando mais uma vez o nome do ginásio: Panela de Pressão. Além disso, o Sesi Franca teve uma vitória mais larga perante o Botafogo, no Pedrocão, com um placar de 97 a 74. Desse modo, por aproveitamento, o time de Franca assumiu a liderança na classificação.

Na partida em Bauru, o Dragão ficou atrás no placar por quase três quartos do tempo. Cresceu nos momentos decisivos, capitaneado por Alex Garcia, o veterano de 43 anos, que anotou 19 pontos, teve três rebotes e seis assistências. Nem os 20 pontos de Devon Scott, cestinha da partida, ajudou o Rubro-Negro a sustentar a pressão do ginásio. O Flamengo ainda retomou a liderança nos minutos finais, mas o Bauru impôs sua força e obteve o 13º triunfo em casa.

Desse modo, Bauru mantém-se com a quinta colocação, com 20 vitórias em 31 jogos e 64,5% de aproveitamento. Por outro lado, o Flamengo desceu para a segunda colocação, com 82,8% e 24 vitórias em 29 jogos.