Vitória e Hegeile avançam aos playoffs em Stare Jablonki

A etapa do Challenge de Stare Jablonki do Circuito Mundial de Vôlei de Praia continua! Nesta sexta-feira (31), quatro duplas do Brasil foram à quadra para as disputas do qualificatório e dos grupos na Polônia. Por lá, o destaque ficou com Vitória e Hegeile, que venceram as duas partidas da chave D e avançaram diretamente às quartas de final do torneio.

Vitória e Hegeile iniciaram as suas trajetórias no Challenge de Stare Jablonki diante das estadunidenses Hildreth e Van Gunst. As brasileiras dominaram o confronto e venceram por 2 a 0, com parciais de 21/13 e 21/18. Em seguida, elas enfrentaram as vice-campeãs olímpicas de Tóquio 2020, Clancy e Mariafe, da Austrália. Novamente, vitória contundente da dupla do Brasil por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/18.

Com os triunfos, elas garantiram a vaga direta aos playoffs do torneio. Além disso, vale destacar que este é o primeiro torneio de Vitória após se recuperar de uma lesão que a retirou das competições desde março.