Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro vão à semifinal em Mendoza

O Brasil colocou duas duplas nas semifinais do WTT Contender de Mendoza, na Argetina. Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro se classificaram para a semifinal masculina que acontece no sábado (1). Guilherme também avançou para a fase nas duplas mistas, com Giulia Takahashi, mas eles perderam para uma dupla da Suécia.

Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro entraram direto nas quartas de final do WTT Contender de Mendoza. A dupla do Brasil vingou Leo Izuka e Carlos Ishida, que perderam nas oitavas para os sul-coreanos Cho Kijeong e Kang Dongsoo. Vitor e Guilherme venceram a partida por 3 a 0, com parciais de 11/7, 12/10 e 11/6. Na semifinal, eles enfrentam novamente uma dupla da Coreia do Sul: An Jaehyun e Oh Junsung.

Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi começaram o dia nas quartas de final de duplas mistas, onde venceram os argentinos Camila Arguelles e Horacio Cifuentes por 3 a 0, com parciais de 11/5, 11/5 e 11/2. Em seguida, eles jogaram a semifinal contra os suecos Christina Kallberg e Kristian Karlsson. A dupla da Suécia acabou vencendo a partida por 3 a 1 (11/6, 11/5, 8/11 e 12/10) e eliminou os brasileiros da competição.