Tota Magalhães fica no top-20 de etapa da Volta da Andalucia

A brasileira Tota Magalhães conseguiu um bom resultado na terceira etapa da Volta da Andalucia de ciclismo estrada na Espanha nesta sexta-feira (31). Ela ficou em 17º lugar e ganhou 13 posições na classificação geral da volta.

Nesta sexta, as atletas percorreram 77,7km entre as cidades de Torre del Mar e Vélez Málaga. Três atletas conseguiram montar uma fuga e terminaram com boa vantagem para as demais. A neozelandesa Ella Wyllie cruzou a linha de chegada em primeiro lugar após 2h18min46s, seguida pela espanhola Mavi García e a holandesa Silke Smulders. O restante do pelotão principal, incluindo Tota Magalhães, cruzou a linha de chegada 2min32s atrás de Wyllie.

As líderes da etapa de hoje estão na liderança da classificação geral. Mavi García é a primeira colocada com 9h59min22s no tempo acumulado, com 21 segundos de vantagem para Silke Smulders. Ella Wyllie é a terceira colocada, 3min24s atrás de García. Com o bom desempenho nesta sexta, Tota Magalhães ganhou 13 posições e agora está em 45º lugar na classificação geral, mas 46 minutos atrás da líder. A Volta da Andalucia terminana neste sábado, com as ciclistas pedalando 100,2km entre as cidades de Alharuín de la Torre e Pizarra.