Enzo e Gustavo estreiam com vitória no Roland Garros Junior

Os tenistas brasileiros Enzo Kohlmann e Gustavo Almeida, 72º e 59º colocados do ranking mundial juvenil da ITF, estão a uma vitória da chave principal do Roland Garros Junior. Nesta sexta-feira (31), eles abriram suas campanhas com vitórias no qualificatório do Grand Slam. Os dois jovens atletas retornarão ao torneio já neste sábado (1), em busca de seguir adiante no evento.

Na disputa da primeira rodada, Enzo derrotou o peruano Luis Jose Nakamine, atual 83º melhor tenista da categoria júnior, pelo placar de 2 a 0 (6/1 e 7/5). Gustavo, por sua vez, superou o romeno ?tefan Horia Hait?, top-80 do ranking, também por 2 a 0 (7/6 [7/4] e 6/4). Agora, os brasileiros irão encarar, respectivamente, os italianos Daniele Rapagnetta e Lorenzo Angelini. Os duelos ocorrerão a partir das 5h, no horário de Brasília-DF. "Gostei bastante do jogo, me senti bem em quadra, confortável e confiante, além de ter jogado bem taticamente. Agora é focar no jogo de amanhã para conquistar a vaga para a chave principal", disse Enzo Kohlmann, de 17 anos, que no início do ano disputou o Australian Open Junior. Na ocasião, ele parou na segunda rodada da chave principal, quando caiu diante do polonês Tomasz Berkieta. Por outro lado, os brasileiros Nicolas Oliveira e Pedro Rodrigues encerraram suas participações logo no confronto de estreia. Entre as mulheres, Carolina Bohrer Martins e Olivia Carneiro também se despediram do Grand Slam da Austrália na rodada inicial.