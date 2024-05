Pedro Barros relembra prata olímpica no skate em especial da TV Globo

O skatista brasileiro Pedro Barros, medalhista de prata na primeira edição da modalidade na história dos Jogos Olímpicos, em Tóquio, é o participante do quadro 'Minha Medalha', que a TV Globo exibe no próximo fim de semana. O atleta conta bastidores de sua façanha, realizada há três anos no Japão, quando atingiu a nota 86,14.

"Eu sempre sonhei em ir para o Japão e a primeira vez que fui foi nas Olimpíadas. A sensação era de que literalmente aquele momento não ia se repetir e que a gente não tem tempo nem espaço para ficar pensando em problema ou nervosismo, porque ali o seu sentimento está tão à flor da pele que parece que adrenalina toma conta de tudo", disse Barros.

O quadro especial vai ao ar no intervalo da novela 'Renascer' neste sábado (1º). No dia seguinte, o 'Esporte Espetacular' apresenta uma versão estendida do depoimento de Pedro Barros, que tem como fã justamente o australiano Keegan Palmer, que conquistou o ouro em Tóquio.