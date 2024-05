Brasil vence a Áustria em amistoso de futebol feminino sub-20

O Brasil venceu a Áustria por 3 a 1 em amistoso de futebol feminino sub-20, realizado nesta sexta-feira (31), no Complexo de Futebol Salou, em Tarragona, na Espanha. Gutmann (contra), Vendito e Milena marcaram os gols brasileiros. Foi a primeira vez que a seleção entrou em campo após o título sul-americano da categoria, que ocorreu no início do mês.

A maior parte do primeiro tempo não teve grandes movimentações. A Áustria chegou a abrir o placar aos 15 minutos, mas o gol foi invalidado. Foi somente aos 41 que o marcador saiu do zero. Dudinha chutou e contou com desvio da zaga austríaca para o próprio gol. Aos 45, Vendito recebeu cruzamento de Guima e ampliou, fazendo com que a seleção brasileira fosse com 2 a 0 para o intervalo.

No retorno para o segundo tempo, Milena chutou forte para marcar o terceiro gol brasileiro, aos cinco minutos. Dez minutos depois, D'Angelo chutou de fora da área e marcou um golaço, descontando para a Áustria. O Brasil ainda teve um pênalti aos 15 minutos, sofrido por Vi Amaral, mas a própria jogadora desperdiçou a cobrança, defendida pela goleira austríaca.