Didi Louzada conta com torcida do Flamengo nas finais do NBB

Rio de Janeiro (RJ) - O Flamengo entra em quadra na manhã deste sábado, dia 1º, no Maracanãzinho, para enfrentar o Franca Basquete (SP) no primeiro jogo da série melhor de cinco partidas das finais do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024 - transmissão ao vivo por TV Cultura, ESPN, Sportv, YouTube do NBB e NBB BasquetPass. E é justamente o 'fator casa' que aumenta a confiança de Didi Louzada num bom resultado no primeiro confronto diante dos francanos. Em sua segunda final de NBB (foi vice-campeão em 2019), o ala destacou a força da 'nação' e lembrou da importância de sair na frente na série decisiva.

"Temos que aproveitar essa vantagem de jogar em casa o primeiro jogo, que vamos ter a nossa torcida ao nosso lado, jogando com a gente. É uma final e precisamos ter muita atenção, uma defesa forte o tempo todo, porque decisão se vence nos detalhes. Precisamos tirar volume e espaço dos principais jogadores de Franca, sabemos e conhecemos bem a capacidade deles. Estou muito motivado, é minha segunda final e quero muito esse título. Ganhar o primeiro jogo é fundamental para a sequência da série, é um passo importante na caminhada rumo ao título", afirmou o capixaba.