Luta de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul é adiada por recomendação médica

Os fãs que estavam ansiosos para acompanhar a luta de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul terão que aguardar mais pacientemente. Isto porque na noite desta sexta-feira (31), a 'Most Valuable Promotions', promotora do evento, anunciou que o combate está oficialmente adiado. A motivação por trás da novidade foi uma recomendação médica dada ao ex-campeão mundial dos pesos-pesados, que recentemente passou por uma emergência médica em um aeroporto. De acordo com a 'MVP', uma nova data para o embate será revelada no dia 7 de junho.

No último domingo, Mike Tyson sofreu um mal-estar e precisou de atendimento médico quando estava a bordo de um voo de Miami (EUA) para Los Angeles. O veterano de 57 anos apresentou um quadro de náuseas e tontura devido a um surto de úlcera. E, em uma recente consulta médica realizada nesta quinta-feira, 'Iron' foi aconselhado a reduzir ao mínimo suas atividades nas próximas semanas - o que afetaria diretamente na reta final de sua preparação. Sendo assim, buscando condições justas para o confronto, a promotora do card optou em adiar a data.

"Quero agradecer meus fãs ao redor do mundo pelo apoio e compreensão nesse momento. Infelizmente, devido ao meu surto de úlcera, fui aconselhado pelo médico a aliviar nos treinos por algumas semanas, para descansar e me recuperar. Meu corpo está em melhor forma geral do que já esteve desde os anos 90 e voltarei para minha rotina completa de treinos em breve. Jake Paul, isso pode ter feito você ganhar um tempo, mas no final das contas você ainda será nocauteado e retirado do boxe para sempre. Agradeço à paciência de todos e mal posso esperar para entregar uma performance inesquecível ainda este ano", declarou Tyson, através de comunicado enviado à imprensa.