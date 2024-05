Carol Santiago ganha mais um ouro na World Series em Berlim

O Brasil foi ao pódio cinco vezes nesta sexta-feira (31) no segundo dia da etapa de Berlim, na Alemanha, da World Series de natação paralímpica. Novamente, o destaque foi Carol Santiago que foi a campeã dos 100m livre feminino. Ao todo, a delegação brasileira ganhou um ouro, duas pratas e um bronze na categoria adulta, além de um ouro com Arthur Xavier na categoria juvenil.

Na World Series de natação paralímpica todas as provas são multiclasse. Ou seja, atletas com diferentes tipos de deficiência nadam juntos e é o índice técnico que define a classificação final. E foi assim que Carol Santiago levou o ouro nos 100m livre feminino, com um tempo de 59s11 lhe rendendo 914 pontos. A brasileira da classe S12 (deficiência visual) ficou à frente da holandesa Liesette Brunissima, da S11, (1min06s35 e 888 pontos) e da britânica Poppy Maskill (58s52 e 870 pontos) que é da classe S14 (deficiência intelectual). Mariana Gesteira (S9) foi a nona colocada com 1min02s58 e 775 pontos. Outras provas Na versão masculina da prova teve dobradinha brasileira. Phelipe Rodrigues (S10) ficou em segundo lugar com 52s52 e 895 pontos, enquanto Arthur Xavier (S14) foi o terceiro com 52s51 e 864 pontos. O vencedor da prova foi o britânico William Eallard que quebrou o recorde mundial da classe S14 com 51s07 e 974 pontos. Arthur, que tem apenas 17 anos, foi o campeão da prova na categoria juvenil.