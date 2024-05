Viva Neymar! Viva Luana Piovani!

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que seria a porta aberta para a privatização das praias brasileiras (AQUI) vinha caminhando lentamente e com aquele jeitinho brasileiro para ser aprovada na calada da noite, tantos são os interesses de grandes construtoras que atenderia.

De repente, porém, não mais, eis que Neymar se pronunciou lá da Arábia Saudita e despertou a ira de Luana Piovani, que o acusou de ter projeto pronto para exploração do litoral nordestino.

O bate-boca desencadeou um verdadeiro tiro no adoentado pé do ex-jogador do Santos, em longa recuperação.