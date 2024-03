Luisa Baptista dá primeiros passos após 3 meses de acidente

O que aconteceu com Luisa?

Na manhã do dia 23 de dezembro do ano passado, Luisa Baptista acabou sendo atingida por uma motocicleta enquanto treinava com um grupo de ciclistas em São Carlos, no interior de São Paulo. A colisão aconteceu frontalmente. Por isso, a triatleta teve múltiplas fraturas e lesões, principalmente no pulmão. Ela recebeu socorro em estado gravíssimo para Santa Casa de São Carlos. Lá, passou por diversas cirurgias. Em seguida, com o quadro estabilizado, teve sua transferência para o Hospital das Clínicas no dia 25.

Aos poucos, a atleta foi mostrando boa evolução, assim foi oxigenação por membrana extracorpórea logo foi retirada, mostrando melhora na respiração. Do mesmo modo, em 31 de dezembro de 2023 Luisa já respirava sem ajuda de aparelhos.

A maior evolução no quadro clínico de Luisa foi há cerca de um mês, quando o seu irmão, Vitor Duarte, divulgou vídeo em redes sociais da atleta se comunicando verbalmente. Ela falou para a médica Ludhmila Hajjar a frase: "Obrigada por salvar minha vida".