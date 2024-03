Lucas Verthein e Beatriz Tavares garantem vagas olímpicas no remo

Medalhistas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, Lucas Verthein e Beatriz Tavares carimbaram passaporte no single skiff masculino e feminino em Paris-2024. Eles garantiram a classificação no Pré-Olímpico de remo na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, hoje(16). As embarcações do Double Skiff Peso Leve, por outro lado, não conseguiram a vaga, apesar do bom desempenho

Beatriz Tavares leva vaga no single skiff feminino

A primeira a entrar na água foi Beatriz Tavares, no single skiff feminino. A vice-campeã pan-americana venceu sua prova com tempo de 8min13s54 e cerca de um barco de distância da segunda colocada, a mexicana Kenia Lechuca.

Beatriz começou a prova com ritmo controlado, mas logo aumentou as remadas para tomar a dianteira. A brasileira foi contagiada pela torcida e seguiu abrindo distância da segunda colocada, para então apenas controlar o restante da disputa. É a primeira vez que Beatriz Tavares garante vaga para Jogos Olímpicos.