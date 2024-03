Vôlei Renata conquista segunda vitória seguida na Superliga

O Vôlei Renata conseguiu um resultado importante na disputa por uma vaga nos playoffs da Superliga Masculina de vôlei. O time de Campinas ganhou do MOC América por 3 a 0, com parciais de 25/21, 25/23 e 25/19. Já no outro jogo desta quinta-feira (14), o Farma Conde São José ganhou do Apan Blumenau por 3 a 2 (20/25, 20/25, 25/14, 25/15 e 15/9).

Em uma disputa intensa com Suzano e Araguari pelas últimas vagas nas quartas de final da Superliga Masculina, o Vôlei Renata precisava de uma vitória sobre o MOC América para abrir três pontos de vantagem para o Suzano que é o nono colocado da Superliga. E o resultado veio a favor do time campineiro. Mesmo já rebaixado, o MOC América deu trabalho nos dois primeiros sets, mas o Vôlei Renata conseguiu a vitória por 3 a 0. O ponteiro Adriano Xavier foi o maior pontuador do jogo, com 17 acertos, enquanto o oposto Bruno Lima foi eleito o melhor da partida e recebeu o Troféu Viva Vôlei. Blumenau se salva do rebaixamento, mas perde para São José No outro jogo da noite, o Farma Conde São José recebeu o Apan Blumenau. O time catarinense saiu na frente e abriu 2 a 0 no placar. Mas São José conseguiu vencer os dois sets seguintes para empatar a partida. No tiebreak, os donos da casa dominaram para levar sua 17ª vitória na Superliga Masculina de vôlei. O oposto Felipe Roque foi o maior pontuador da partida, com 20 pontos, enquanto o ponteiro João Franck levou o Troféu Viva Vôlei.