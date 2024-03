Flamengo x São José - NBB: onde assistir a partida ao vivo

Líder isolado do Novo Basquete Brasil (NBB), o Flamengo recebe o São José Basketball, em confronto válido pela temporada regular da liga nacional. A partida acontecerá nesta terça-feira (12), às 20h, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Além disso, o duelo terá transmissão do canal no YouTube do NBB, da FlaTV e do NBB BasquetPass.

Até o momento, o Flamengo possui incríveis 23 vitórias em 27 rodadas disputadas no NBB. Inclusive, na última vez que entrou em quadra, o rubro-negro bateu o Mogi Basquete pelo placar de 77 a 49. Quem se destacou na equipe foi o experiente Olivinha, que alcançou um duplo-duplo com 13 pontos e 11 rebotes. Além disso, na última quinta-feira (7), os cariocas eliminaram o argentino Obras Sanitarias e avançaram ao Final Four do Basketball Champions League Americas.

Já o São José, atualmente se encontra no oitavo lugar da classificação geral. Após uma boa sequência positiva, onde conquistou quatro vitórias seguidas, o clube paulista perdeu seus últimos dois confrontos pelo NBB. No último deles, foi superado pelo Mogi Basquete por 79 a 64. No histórico contra o time carioca, o São José venceu apenas quatro partidas, enquanto o Mengão se saiu vitorioso em 14 oportunidades.