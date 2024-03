Sesi Araraquara vence Ituano na estreia de Érika

O duelo ente Sesi Araraquara e Ituano foi equilibrado, com as duas equipes ficando a maior parte do tempo próximas no placar. O time de Itu começou bem na partida, abrindo cinco pontos de vantagem no início da partida. Mas o Sesi se recuperou e foi para o intervalo liderando o jogo por 38 a 34. No segundo tempo, Araraquara manteve a vantagem até o final da partida, para garantir sua segunda vitória na partida.

O Sesi Araraquara dominou o jogo no garrafão, com Érika marcando presença ali na proximidade da cesta. Com 20 de eficiência, a pivô foi a MVP da partida e ainda teve um duplo-duplo, com 16 pontos e 13 rebotes. Mas a cestinha do jogo foi Lê Lisboa, do Ituano, com 20 pontos.