Seleção Feminina sub-17 é convocada para o Sul-Americano

A Seleção Feminina de futebol está convocada para o Campeonato Sul-Americano Feminino sub-17. Nesta quinta-feira (7), a técnica Simone Jatobá anunciou a lista das 22 jogadoras que vão representar o Brasil. O torneio acontece entre os dias 13 e 31 de março no Paraguai e vai definir as equipes classificadas para a Copa do Mundo da categoria.

O Brasil está no Grupo B, ao lado de Venezuela, Peru, Colômbia e Argentina. A estreia está marcada para a próxima quinta-feira (14), onde a equipe de Simone Jatobá encara a seleção venezuelana. No outro lado da chave, estão Bolívia, Chile, Uruguai, Equador e Paraguai.

Após o término da primeira fase. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para um quadrangular final. Em confronto diretos, as equipes que somarem mais pontos levam as vagas para a Copa do Mundo Feminina sub-17. A Seleção Feminina é a maior campeã do Campeonato Sul-Americano Sub-17 feminino com oito títulos.