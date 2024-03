Santo André vence São José e assume liderança da LBF

O primeiro campeão da Liga de Basquete Feminino (LBF) faz um bom início de temporada em 2024. Na noite desta quinta-feira (7), no Ginásio Laís Elena, Santo André ganhou do Pontz/São José por 73 a 57. Essa é a segunda vitória da equipe do ABC Paulista que assume provisoriamente a liderança da LBF, que está apenas no começo, no meio de sua segunda rodada.

Santo André fez um ótimo primeiro tempo e foi para o intervalo ganhando o jogo por 39 a 21. O time da casa começou o confronto com muita intensidade no ataque e na defesa, enquanto o Pontz/São José cometia erros no ataque, convertendo poucos arremessos. Assim, Santo André abriu 16 pontos de vantagem já no primeiro quarto. São José melhorou o seu volume de jogo no segundo período, mas Santo André contou com algumas cestas de três pontos para manter a vantagem. No segundo tempo, o time do ABC manteve o aproveitamento no ataque para confirmar a vitória por 16 pontos.

Números do jogo

Yasmin Gonçalves foi a MVP da partida com 20 de eficiência. Ela colaborou com oito assistências, sete pontos e seis rebotes para Santo André. Já a cestinha do jogo foi a capitã andreense Tássia, que anotou 17 pontos na partida. Do lado do São José, destaque para a ala/pivô Juliana Souza que teve um duplo-duplo: 14 pontos e 12 rebotes.