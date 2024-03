Martine e Kahena sobem 21 posições no Mundial da 49er FX

Martine Grael e Kahena Kunze pegaram o elevador no segundo dia do Campeonato Mundial da classe 49er FX. A dupla brasileira bicampeã olímpica conseguiu subir 21 posições na classificação, saindo do 28º para o 7º lugar. Na competição masculina, Gustavo Abdulklech e Nícolas Bernal estão na 50ª colocação.

Nesta quarta-feira (6), Martine e Kahena disputaram mais duas regatas e conseguiram terminar com um quarto e um segundo lugar. Como resultado, elas descartaram o 19º lugar da primeira corrida e agora somam 12 (6. 4 2) pontos perdidos.

A primeira posição do Mundial da 49er FX pertence a uma embarcação da Holanda, com 5 pontos perdidos. Logo depois, vem a China com 6 e a Suécia com 7. A organização do evento programou mais duas regatas nesta quinta-feira (7).