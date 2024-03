São José bate Corinthians na abertura da LBF; veja como foi o jogo

Já o Pontz/São José tem um elenco majoritariamente jovem, com a base do time que foi campeão brasileiro sub-23 no ano passado. O clube se reforçou com atletas mais experientes que já haviam jogado na LBF como a ala Nany Carvalho que jogou a temporada passada no Unimed Campinas. No duelo entre experiência e juventude, as jovens de São José levaram a melhor e venceram fora de casa.

Como foi o jogo

A ansiedade da estreia parece ter atingido as duas equipes no primeiro tempo. As defesas até estavam funcionando bem, mas o ataque dos dois times erravam na hora de finalizar as jogadas. O Corinthians perdeu uma jogadora importante no início do segundo quarto. A experiente pivô Gil Justino cometeu uma falta antidesportiva, ao atingir o rosto de uma adversária com o cotovelo. Dessa forma, Gil foi desqualificada e teve que voltar ao vestiário.

No intervalo, São José liderava o jogo por 24 a 23. A equipe cresceu no placar ao longo do segundo tempo, quando os chute de três pontos começaram a cair, com o time abrindo 10 pontos de vantagem para o Corinthians, chegando a liderar o jogo por 41 a 31. Mas com um ótimo desempenho da craque Clarissa, o Timão chegou a diminuir a diferença para apenas dois pontos no último quarto.

Nos minutos finais, São José voltou a se distanciar no placar para garantir a vitória por sete pontos