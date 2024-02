Brasil vence Paraguai novamente nas Eliminatórias da Americup

Assim como no primeiro jogo entre as equipes, disputado semana passada em São Paulo, o Brasil foi dominante desde o início. Logo no primeiro tempo, a seleção brasileira abriu 33 pontos de vantagem, e foi para o intervalo ganhando por 58 a 25. A vantagem do Brasil dobrou ao longo do segundo tempo, com a equipe anotando mais cinquenta pontos para chegar nos três dígitos.

Lucas Dias foi o cestinha do Brasil no duelo, com 20 pontos e 2 rebotes. Daniel Onwenu teve 13 pontos, enquanto Georginho, Gabriel Jaú e Mãozinha anotaram 12 pontos cada. Do lado paraguaio, o cestinha foi Rodney Mercado, com 17 pontos.