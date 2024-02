Brasil é vice-campeão na Copa Pan-Americana masculina

O Brasil conquistou a medalha de prata na Copa Pan-Americana de badminton na disputa por equipes masculinas. O time com Jonathan Matias, Fabrício Farias, Davi Silva e Ygor Coelho foi derrotado pelo Canadá na final do campeonato pelo placar de 3 a 0 neste domingo (18), no Centro Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Ygor Coelho perde o primeiro jogo

Ygor Coelho foi o primeiro brasileiro em quadra, e enfrentou o canadense Brian Yang. Foi uma partida dura para Ygor, que iniciou ganhando o primeiro set com o placar de 21 a 15. Mas, o canadense conseguiu o segundo set com 21 a 14. Para finalizar, Brian ganhou esse primeiro jogo ao terminar o terceiro set em 21 a 12. Assim, o Canadá abriu o placar de 1 a 0.

Dupla brasileira busca empate, mas não consegue vencer o segundo jogo

Fabrício Farias e Davi Silva foi a dupla que representou o Brasil e também sofreu derrota para os canadenses Dong Adam e Nil Yakura. O jogo não foi nada favorável aos brasileiros que logo no primeiro set perderam de 21 a 12. Com um segundo set um pouco mais acirrado, Fabrício e Davi conseguiram o empate, o placar parcial terminou em 21 a 16. Para finalizar, o terceiro set foi bastante equilibrado, mas os canadenses levaram a melhor e terminaram em 21 a 18. Com isso, o Canadá conseguiu o 2 a 0.