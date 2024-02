COB desmente Musa e confirma brasileiros em etapas de Dubai

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) confirmou a inscrição dos brasileiros nas etapas de Dubai, nos Emirados Árabes, do Circuito Mundial de Skate. No início da tarde desta sexta-feira (16), Duda Musa, presidente da Confederação Brasileira da modalidade (CBSK), usou suas redes sociais para denunciar o não pagamento da inscrição dos atletas nos eventos. O skate brasileiro vem sendo gerido pelo COB após a retirada da chancela da CBSK no início deste ano.

A informação de Duda Musa

De acordo com Duda Musa, o COB teve cerca de 35 dias para "cuidar do tema" (realizar o pagamento), mas não o resolveu dentro do prazo, que teria se encerrado na última quinta-feira (15). Além disso, Musa usou uma foto de tela do sistema utilizado pelos skatistas para provar a impossibilidade de inscrição no evento pela falta do pagamento.

O @timebrasil teve 35 dias para cuidar do tema. Hoje, um dia depois do prazo, a mensagem do sistema é "pagamento da inscrição não realizado". Mais um stress que os skatistas brasileiros não deveriam estar passando. pic.twitter.com/gLxja5o34U — Duda (@Duda_Musa) February 16, 2024

Programadas para acontecer entre os dias 25 de fevereiro e 10 de março, as etapas nos Emirados Árabes encerra a primeira janela de classificação olímpica do park e do street. A Olympic Qualifer Series, segunda e última chance de garantir vaga em Paris-2024, está marcada para ser realizada entre maio e junho deste ano.