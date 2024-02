Sesi Franca vence Corinthians e cola na liderança do NBB

O Sesi Franca viajou nesta semana para a capital paulista para fazer dois jogos no NBB. E a equipe volta para o interior com duas vitórias na bagagem. Após ganhar do Pinheiros na segunda-feira, Franca venceu o Corinthians de virada. No duelo de hoje, o Timão saiu na frente com uma parcial de 25-20 no primeiro quarto. Mas o Sesi Franca disparou no placar após o Corinthians anotar apenas cinco pontos no segundo período. A falta de efetividade fez diferença no final da partida, com o time da capital do basquete vencendo por apenas cinco pontos. O pivô Márcio foi o destaque da partida, com 14 pontos e oito rebotes para o Sesi Franca.

Demais jogos

Nesta quarta, foram realizados outros três jogos no NBB. O São José venceu o União Cotinthians por 11 a 86. Assim como seu xará mais famoso, o União saiu na frente e venceu o primeiro quarto. Mas São José conseguiu a virada, impulsionada por uma grande atuação do ala/armador Diego Figueredo que foi o cestinha da noite com incríveis 41 pontos.