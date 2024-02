José Neto sobre o Pré-Olímpico: 'Não teremos nenhuma facilidade'

Tarefa difícil

Apesar do bom momento, a briga pela classificação deve ser dura. Mesmo jogando em casa, com o apoio da torcida de Belém (PA), o Brasil tem pela frente um grupo com Austrália, Alemanha e Sérvia. Só uma dessas equipes, vai garantir a vaga nos próximos Jogos Olímpicos. A estreia contra as australianas está marcada para às 20h desta quinta-feira.

"Sabemos das dificuldades, da força das outras equipes. Ninguém foi convidado para estar aqui. Todos conquistaram o direito de lutar por essa vaga em Paris. Então, não teremos nenhuma facilidade", disse José Neto, treinador da seleção.

"Teremos que conquistar, mas acredito que nos preparamos muito bem. O mínimo que podemos fazer é dar o nosso máximo para agradecer por tudo que foi feito por nós até aqui, pela CBB, pelo Time Brasil, COB, pelo Pará. E brigar por cada bola", completou o treinador.

*Com informações da Confederação Brasileira de Basquete (CBB)