Borussia Dortmund anuncia técnico Niko Kovac, ex-Bayern de Munique e seleção da Croácia

Kovac vai assumir o comando da equipe no domingo porque a janela de transferências será encerrada na segunda-feira. O técnico, portanto, terá pouco tempo para fazer ajustes no elenco do Dortmund.

"A coisa mais importante para todos nós agora é ter determinação absoluta, um grande coração e a vontade de trabalhar duro para representar o Borussia Dortmund da melhor maneira possível no Campeonato Alemão, na Liga dos Campeões e no Mundial de Clubes", disse Kovac, em comunicado do clube. "Estamos assumindo esse desafio com determinação e foco."

Este será o primeiro trabalho de Kovac desde março, quando foi demitido pelo Wolfsburg. Nascido em Berlim, Kovac jogou futebol internacional pela Croácia e foi técnico da seleção entre 2013 e 2015, sendo o treinador da seleção que enfrentou o Brasil na abertura da Copa do Mundo de 2014, em São Paulo.

Após iniciar sua carreira de técnico diretamente no comando de uma seleção, Kovac comandou o Eintracht Frankfurt, o Bayern de Munique e o Monaco. Foram quatro títulos no futebol alemão, três deles pelo Bayern, rival do Borussia, incluindo o Campeonato Alemão da temporada 2018/2019.