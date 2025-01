Internacional derrota Juventude com 2 gols de Borré e conquista 1ª vitória no Gaúcho

O Internacional conquistou seu primeiro triunfo no Campeonato Gaúcho ao vencer o clássico com o Juventude por 1 a 0 neste sábado no Beira-Rio. Borré foi o autor dos dois gols da vitória. O resultado deixa o Inter com 4 pontos no Grupo B após empate com Guarany na estreia. O Juventude permanece com 3 pontos da vitória sobre o Ypiranga no Grupo C.

O primeiro tempo do clássico gaúcho foi equilibrado. Inter e Juventude foram dividindo as ações ofensivas. As melhores ações do time da casa eram criadas pelo lado esquerdo do ataque, mas o gol só saiu nos acréscimos após jogada pela direita. Ao pisar na área, Borré foi empurrado por Cipriano. O árbitro Rafael Klein deixou o lance seguir. O pênalti só foi marcado após a intervenção do VAR. O próprio atacante colombiano do Inter que sofreu o pênalti cobrou e marcou.

Fabio Matias, técnico do Juventude, voltou do intervalo com Giovanny e Giraldo nos lugares de Jean Carlos e Erick Faris. E foram eles que criaram as primeiras ações de ataque dos visitantes no segundo tempo. Quando tentava pressionar o Inter em busca do empate, o Juventude sofreu o segundo gol.