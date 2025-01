Delegado diz já ter vídeo de insultos racistas em clássico paranaense

O delegado Luiz Carlos de Oliveira, da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (DEMAFE), afirmou já contar com o vídeo que contém insultos racistas ao zagueiro Léo Pelé, do Athletico-PR. Ele foi alvo de declarações discriminatórias durante o clássico com o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em rodada do Campeonato Paranaense.

"Nós vamos tentar identificá-lo com câmeras do Coritiba, informações de catraca, entre outros", declarou o delegado, que pertence à Polícia Civil, ao Estadão. O próximo passo é identificar o torcedor junto ao departamento jurídico do Athletico-PR para pedir sua prisão em termo circunstanciado.

De acordo com o delegado, o próprio Athletico prefere registrar a ocorrência somente após localizar o agressor, pois o único material em mãos até o momento é o vídeo, em que não é possível saber quem é o responsável pelos xingamentos.