Presidente do Zenit nega acerto de Claudinho com Palmeiras e empresário evita polêmica

Presidente do Zenit nega acerto de Claudinho com Palmeiras; empresário evita polêmica

Após a forte declaração de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre a decisão do meia Claudinho de jogar no Catar, o mandatário do Zenit, Alexander Medvedev, se pronunciou para desmentir a versão apresentada pela dirigente. Leila havia afirmado que Claudinho havia dado sua palavra de que defenderia o time alviverde, mas, após a negociação, decidiu seguir para o Al Sadd, do Catar. Em resposta, Medvedev garantiu que não havia um acordo fechado com o clube paulista.

"Nós não tínhamos um acordo com o estimado Palmeiras. Estávamos em negociações com eles e com outro time brasileiro, assim como com a equipe do Catar. No final, a oferta do Al Sadd foi a melhor tanto para o Zenit quanto para o jogador, que tomou a decisão de se juntar ao Al Sadd", disse o dirigente russo à ESPN.